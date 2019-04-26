Минфин Украины сообщил об увеличении государственного долга

09:32 Источник: Известия

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд, пишут в четверг, 25 апреля, «Украинские новости».

«Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2146,64 млрд гривен, или $78,78 млрд, против 2111,99 млрд гривен, или $78,24 млрд, месяцем ранее», — отмечает издание.



Кроме того, за март увеличился и прямой внешний долг — с $39,64 млрд до $40,18 млрд.



В конце декабря 2018 года стало известно, что внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом, вместо того чтобы сократиться, вырос на $13 млрд. Известия

