Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил Си Цзиньпин
10:00 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа. Торжественная церемония прошла в пятницу в пекинском отеле "Дружба". Решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета. Диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.
"Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба", - сказал российский лидер, принимая диплом.
Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно "приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу".
Путин не обошел вниманием тот факт, что в стенах этого университета учились, работали и преподавали выдающиеся китайские деятели культуры, политики, ученые, в том числе нобелевские лауреаты. "Среди выпускников университета и мой дорогой друг, председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин", - сказал глава российского государства.
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