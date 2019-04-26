Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил Си Цзиньпин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа. Торжественная церемония прошла в пятницу в пекинском отеле "Дружба". Решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета. Диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.

"Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба", - сказал российский лидер, принимая диплом.



Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно "приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу".



Путин не обошел вниманием тот факт, что в стенах этого университета учились, работали и преподавали выдающиеся китайские деятели культуры, политики, ученые, в том числе нобелевские лауреаты. "Среди выпускников университета и мой дорогой друг, председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин", - сказал глава российского государства.

