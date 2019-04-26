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Около половины россиян не знают смысла праздника Пасхи

10:05 26.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Половина россиян не знает смысла Пасхи. Это показывает опрос, проведенный ВЦИОМ

Треть опрошенных не смогла ответить, что отмечают в этот день, 6% назвали Пасху днем рождения Христа, по 4% считают, что это день поминовения мертвых или «просто великий христианский праздник». Еще 3% определили Пасху как праздник окончания поста.  Эхо Москвы

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