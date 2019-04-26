0
0
109
НОВОСТИ

Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

10:20 26.04.2019 Источник: RNS

«Укртранснафта» сообщила о вынужденной приостановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»).

«Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, ‘’Укртранснафта’’ имеет право приостановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не смогла выполнить свои обязанности», — говорится в сообщении.

Среди причин приостановки транзита компания также назвала отказ приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке «Будковце» в Словакии, а также отсутствие свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» в Венгрии. RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 26.04.2019
Накануне майских праздников невыездными остаются около 3 млн россиян
0
35
11:20 26.04.2019
Госпитализация в Уфе стала следствием отравления, считает Дмитрий Быков
0
66
11:05 26.04.2019
В Италии обнаружили продолжение романа Берджеса "Заводной апельсин"
0
101
11:00 26.04.2019
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
0
107
10:32 26.04.2019
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
0
134
10:05 26.04.2019
Около половины россиян не знают смысла праздника Пасхи
0
185
10:00 26.04.2019
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил Си Цзиньпин
0
166
09:32 26.04.2019
Минфин Украины сообщил об увеличении государственного долга
0
213
09:20 26.04.2019
Трамп намерен заключить ядерную сделку с РФ и Китаем - CNN
0
209
09:05 26.04.2019
Поезд Ким Чен Ына отправился из Владивостока обратно в КНДР
0
205

Возврат к списку