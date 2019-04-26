Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
10:20 26.04.2019 Источник: RNS
«Укртранснафта» сообщила о вынужденной приостановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»).
«Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, ‘’Укртранснафта’’ имеет право приостановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не смогла выполнить свои обязанности», — говорится в сообщении.
Среди причин приостановки транзита компания также назвала отказ приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке «Будковце» в Словакии, а также отсутствие свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» в Венгрии. RNS
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