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НОВОСТИ

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

10:32 26.04.2019 Источник: Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить Шенгенскую зону. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Figaro.

По его словам, Европа должна пересмотреть миграционную политику, поскольку «общие границы, Шенгенское и Дублинское соглашения больше не работают». Кандидатами на вылет он назвал страны, которые недостаточно солидарны с Брюсселем в области миграции.

Макрон отметил, что страны существуют благодаря своим границам. «Нужно иметь границы, чтобы оставаться открытыми», — сказал он, добавив, что для защиты границ необходимо реформировать Шенгенское соглашение, пусть даже и с меньшим числом государств.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.  Lenta.Ru

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