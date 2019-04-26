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Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

11:00 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова, где Быстрицкая работала с 1958 года.

"Элина Авраамовна скончалась", - сказала она.

В последние годы актриса тяжело болела. "Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - добавила директор.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье медиков. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер и работала санитаркой в госпитале. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В кино Быстрицкая дебютировала еще студенткой - снялась в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Потом сыграла роль врача в фильме 1955 года "Неоконченная повесть". Но "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

Дебютом Быстрицкой на сцене Малого театра стала роль леди Уиндермир ("Веер леди Уиндермир" по Оскару Уайльду). Также играла в спектаклях "Бешеные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума" и др. Всего в разное время Быстрицкая была задействована в 30 различных постановках Малого театра.

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