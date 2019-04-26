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В Италии обнаружили продолжение романа Берджеса "Заводной апельсин"

11:05 26.04.2019 Источник: Известия

В Италии найдено неизвестное ранее продолжение романа британского писателя Энтони Берджеса «Заводной апельсин». Об этом сообщает Би-би-си.

Произведение обнаружили среди документов в доме писателя в пригороде Рима. 200-страничная работа представляет собой сборник размышлений Берджеса на тему человеческой природы. По словам специалистов, это продолжение является наполовину философскими размышлениями, а наполовину — автобиографией писателя.

В тексте Берджес упоминает и о спорах вокруг экранизации «Заводного апельсина» Стэнли Кубриком в 1971 году. Тогда режиссера упрекали в том, что его картина провоцирует насилие среди молодежи. Фильм запрещали к показу в Великобритании.

Кроме того, в продолжении Берджес упомянул, откуда взялось название «Заводной апельсин». Согласно его воспоминаниям, в 1945 году он слышал слова 80-летнего посетителя лондонского паба, заявившего, что кто-то был безумен, как заводной апельсин. Спустя почти 20 лет он решил использовать это словосочетание в своем романе.

Фильм «Заводной апельсин» повествует о банде подростков, которые насилуют, грабят и убивают невинных граждан. Пойманного впоследствии главаря в тюрьме подвергли жестокому психологическому лечению. Картина изобилует натуралистичными кровавыми сценами.  Известия

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