Госпитализация в Уфе стала следствием отравления, считает Дмитрий Быков

11:20 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Быков считает, что его госпитализация в Уфе стала следствием отравления. Об этом он заявил на «Эхе Москвы» в программе, записанной в больнице для ночного эфира. Впрочем, писатель не знает, чем именно и как он отравился.

16 апреля Быков почувствовал себя плохо в самолете, выполнявшем рейс в Уфу. В Уфе он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в Москву для продолжения лечения.

