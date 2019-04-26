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Накануне майских праздников невыездными остаются около 3 млн россиян

11:32 26.04.2019 Источник: Известия

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В январе–марте россияне оплатили долги на общую сумму в 19 млрд рублей, что на 6,1 млрд больше, чем год назад.

Как пояснили «Известиям» в ФССП, количество исполнительных документов, поступающих в службу, постоянно растет. А ограничение на выезд — очень эффективная мера, способствующая быстрому погашению долгов.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).

На должников по услугам ЖКХ среди невыездных приходится 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников, рассказывали ранее «Известиям» эксперты.

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