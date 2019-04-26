В ходе реновации в Восточном Бирюлеве появятся спорткомплекс и школа

11:51

В результате общественных слушаний, план планировки территории жилого квартала по программе реновации в Бирюлеве Восточном изменят в соответствии с мнением местных жителей. По словам одного из разработчиков проекта, представителя Главного архитектурно-планировочного управление Москомархитектуры Алексея Игнатова, в модернизированном квартале предполагается построить физкультурно-оздоровительный комплекс и новый корпус для работающей сейчас школы.«Изучив потребности и пожелания жителей района, мы внесли в проект новый учебный корпус на 200 детей и физкультурно-оздоровительный центр площадью 1,7 тысяч квадратных метров. Кроме того, за счет строительства и реконструкции внутриквартальных проездов в квартале будут созданы новые транспортные связи», — отметил архитектор.