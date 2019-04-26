Суммарный потенциал ядерного оружия России ниже предусмотренного СНВ-3 - Рябков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный потенциал стратегических вооружений России ниже предусмотренного Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в преддверии третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Суммарный потенциал стратегических вооружений России остается даже ниже предельных уровней носителей боезарядов, установленных этим договором", - сказал он.

