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НОВОСТИ

Между российской и украинской тюрьмами "нет разницы" - Савченко

12:05 26.04.2019 Источник: Газета.Ru

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами «нет разницы». Об этом она рассказала в эфире NewsOne.

При этом нардеп отметила, что в российской тюрьме она ощущала больше «почета».

«Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — сказала Савченко.

Она добавила, что по «помещениям» и «быту» исправительные учреждения в двух странах не отличаются, так как являются наследием «советской системы».  Газета.Ru

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комментарии(1)

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protest 12:27 26.04.2019

Известный и смелый редактор пишет о том, что происходит в Украине. Кто не понимает польский язык, может перевести на себя с помощью автоматического переводчика Google. Предоставляет ссылку на эту статью: h t t p : / / m i c h a l k i e w i c z . p l / t e k s t . p h p ? t e k s t = 4 4 6 1

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