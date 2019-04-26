Большинство россиян считают службу в армии школой жизни - опрос

12:20 Источник: REGNUM

Большинство жителей России (72%) считают службу в армии школой жизни, 18% — потерянным временем. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

61% граждан РФ полагают, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. 36% считают, что он должен иметь право сам решать, служить в армии или нет.



По мнению 15% опрошенных, служить должны только или преимущественно призывники, 50% — что только или в основном контрактники, 26% — за равное соотношение тех и других.



Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 7 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.



Как сообщалось ранее, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен. ИА REGNUM