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Большинство россиян считают службу в армии школой жизни - опрос

12:20 26.04.2019 Источник: REGNUM

Большинство жителей России (72%) считают службу в армии школой жизни, 18% — потерянным временем. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

61% граждан РФ полагают, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. 36% считают, что он должен иметь право сам решать, служить в армии или нет.

По мнению 15% опрошенных, служить должны только или преимущественно призывники, 50% — что только или в основном контрактники, 26% — за равное соотношение тех и других.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 7 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщалось ранее, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен.  ИА REGNUM

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