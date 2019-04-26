0
0
79
НОВОСТИ

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

12:32 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов. Как говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации, администрация главы государства должна "разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президента РФ методику расчета показателя" эффективности работы губернаторов.

В перечне показателей для оценки эффективности руководителем региона значатся, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 26.04.2019
Путин удостоил звания Героя Труда Василия Ланового
0
26
13:00 26.04.2019
Осенью Венесуэла должна выплатить РФ $200 млн долга
0
35
12:20 26.04.2019
Большинство россиян считают службу в армии школой жизни - опрос
0
102
12:05 26.04.2019
Между российской и украинской тюрьмами "нет разницы" - Савченко
0
128
12:00 26.04.2019
Суммарный потенциал ядерного оружия России ниже предусмотренного СНВ-3 - Рябков
0
125
11:51 26.04.2019
В ходе реновации в Восточном Бирюлеве появятся спорткомплекс и школа
0
126
11:32 26.04.2019
Накануне майских праздников невыездными остаются около 3 млн россиян
0
160
11:20 26.04.2019
Госпитализация в Уфе стала следствием отравления, считает Дмитрий Быков
0
200
11:05 26.04.2019
В Италии обнаружили продолжение романа Берджеса "Заводной апельсин"
0
204
11:00 26.04.2019
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
0
231

Возврат к списку