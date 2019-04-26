Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
12:32 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов. Как говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации, администрация главы государства должна "разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президента РФ методику расчета показателя" эффективности работы губернаторов.
В перечне показателей для оценки эффективности руководителем региона значатся, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели.
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