Осенью Венесуэла должна выплатить РФ $200 млн долга

13:00 Источник: Интерфакс

Россия рассчитывает, что второй платеж по долгу Венесуэла проведет до конца года, он должен быть произведен осенью, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Она же заплатила и заплатила в период, когда никаких штрафных санкций не накладывается. Будем надеяться, что и второй платеж в этом году так же будет", - сказал Силуанов.



Осенью Венесуэла должна выплатить $200 млн.