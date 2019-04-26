Осенью Венесуэла должна выплатить РФ $200 млн долга
13:00 26.04.2019 Источник: Интерфакс
Россия рассчитывает, что второй платеж по долгу Венесуэла проведет до конца года, он должен быть произведен осенью, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Она же заплатила и заплатила в период, когда никаких штрафных санкций не накладывается. Будем надеяться, что и второй платеж в этом году так же будет", - сказал Силуанов.
Осенью Венесуэла должна выплатить $200 млн.
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