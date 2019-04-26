Украинская армия за сутки семь раз обстреляла территорию ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки семь раз нарушили перемирие, обстреляв ряд районов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 7 раз. Общее количество примененных боеприпасов - 203 единицы", - цитирует его Донецкое агентство новостей.



Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики. При обстрелах украинские силовики применяли минометы, вооружение бронемашин, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

