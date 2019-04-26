0
0
68
НОВОСТИ

Чистая прибыль Московского кредитного банка в начале года увеличилась больше чем в 18 раз

14:07 26.04.2019

Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева в январе-марте 2019 получил прибыль в 35,450 млрд руб., при том, что за тот же период прибыль составляла 1,904 млрд руб. Согласно расчетам на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России, прибыль до налогообложения составила 35,634 млрд руб. (в начале 2018 года -  2,319 млрд руб.)

Согласно данными рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов и является крупнейшим частным торгуемым банком РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:35 26.04.2019
Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков вновь возглавил Общественную палату Москвы
0
41
14:32 26.04.2019
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
0
43
14:12 26.04.2019
Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ
0
83
14:00 26.04.2019
Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае
0
81
13:32 26.04.2019
Украинская армия за сутки семь раз обстреляла территорию ДНР
0
149
13:20 26.04.2019
Во Франции законодательно запрещают производителям сжигать нераспроданную одежду
0
150
13:05 26.04.2019
Путин удостоил звания Героя Труда Василия Ланового
0
173
13:00 26.04.2019
Осенью Венесуэла должна выплатить РФ $200 млн долга
0
160
12:32 26.04.2019
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
0
205
12:20 26.04.2019
Большинство россиян считают службу в армии школой жизни - опрос
0
209

Возврат к списку