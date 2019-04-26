Чистая прибыль Московского кредитного банка в начале года увеличилась больше чем в 18 раз

14:07

Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева в январе-марте 2019 получил прибыль в 35,450 млрд руб., при том, что за тот же период прибыль составляла 1,904 млрд руб. Согласно расчетам на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России, прибыль до налогообложения составила 35,634 млрд руб. (в начале 2018 года - 2,319 млрд руб.)

Согласно данными рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов и является крупнейшим частным торгуемым банком РФ.