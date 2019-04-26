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НОВОСТИ

Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае

14:00 26.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесут в мае. Документ поступит на рассмотрение депутатов 13-го числа, сообщил глава профильного комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, предложено перенести срок окончания «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022 года, а также расширить круг попадающих под закон объектов.  Говорит Москва

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