Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесут в мае. Документ поступит на рассмотрение депутатов 13-го числа, сообщил глава профильного комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, предложено перенести срок окончания «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022 года, а также расширить круг попадающих под закон объектов. Говорит Москва

