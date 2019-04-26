Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ
14:12 26.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили о тайном разговоре Зеленского с Гройсманом. Победитель второго тура президентских выборов на Украине провёл неформальную встречу с премьер-министром страны.
Владимир Зеленский встретился с Владимиром Гройсманом 24 апреля, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. О теме беседы информации нет. При этом отмечается, что как у Зеленского, так и у Гройсмана сложилось хорошее впечатление друг о друге. Говорит Москва
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