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Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ

14:12 26.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о тайном разговоре Зеленского с Гройсманом. Победитель второго тура президентских выборов на Украине провёл неформальную встречу с премьер-министром страны.

Владимир Зеленский встретился с Владимиром Гройсманом 24 апреля, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. О теме беседы информации нет. При этом отмечается, что как у Зеленского, так и у Гройсмана сложилось хорошее впечатление друг о друге.  Говорит Москва

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