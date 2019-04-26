ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
14:32 26.04.2019 Источник: Интерфакс
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и большинства участников финансового рынка.
ЦБ РФ уточнил также, что ставка может быть понижена во II-III кварталах 2019 года.
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