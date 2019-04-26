ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

14:32 Источник: Интерфакс

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и большинства участников финансового рынка.

ЦБ РФ уточнил также, что ставка может быть понижена во II-III кварталах 2019 года.