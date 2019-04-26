0
0
14
НОВОСТИ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

14:32 26.04.2019 Источник: Интерфакс

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и большинства участников финансового рынка.

ЦБ РФ уточнил также, что ставка может быть понижена во II-III кварталах 2019 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:35 26.04.2019
Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков вновь возглавил Общественную палату Москвы
0
41
14:12 26.04.2019
Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ
0
83
14:07 26.04.2019
Чистая прибыль Московского кредитного банка в начале года увеличилась больше чем в 18 раз
0
83
14:00 26.04.2019
Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае
0
81
13:32 26.04.2019
Украинская армия за сутки семь раз обстреляла территорию ДНР
0
149
13:20 26.04.2019
Во Франции законодательно запрещают производителям сжигать нераспроданную одежду
0
150
13:05 26.04.2019
Путин удостоил звания Героя Труда Василия Ланового
0
173
13:00 26.04.2019
Осенью Венесуэла должна выплатить РФ $200 млн долга
0
160
12:32 26.04.2019
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
0
205
12:20 26.04.2019
Большинство россиян считают службу в армии школой жизни - опрос
0
209

Возврат к списку