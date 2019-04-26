Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков вновь возглавил Общественную палату Москвы

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены III созыва Общественной палаты (ОП) Москвы выбрали председателя на первом заседании палаты в пятницу. Им вновь стал гендиректор "Редакции "Независимой газеты" Константин Ремчуков, передает корр. ТАСС.

Второй созыв ОП Москвы завершил свою работу 20 апреля. Ранее депутаты Мосгордумы, мэр Москвы Сергей Собянин и выбранные ими члены нового созыва выбрали состав палаты III созыва.



"По результатам тайного голосования председателем Общественной палаты третьего созыва избран Константин Ремчуков. За него проголосовал 41 из 42 голосовавших", - огласил результаты старейший член ОП Виталий Скрябин, который, по закону об Общественной палате, открывает и ведет ее первое заседание - до выборов председателя.



В ходе заседания были также выбраны пять заместителей председателя палаты - журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, председатель наблюдательного совета ГК "Боско ди Чильеджи" Михаил Куснирович, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, президент некоммерческой организации содействия в развитии профессионального самоопределения людей на основе искусств и медиатехнологий "Артмедиаобразование" Арина Шарапова, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

