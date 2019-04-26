0
0
122
НОВОСТИ

Выплата пенсий жителям Донбасса не будет большой нагрузкой на пенсионную систему РФ - Топилин

15:12 26.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Выплата пенсий жителям Донбасса, которые получат российские паспорта, не будет большой нагрузкой на пенсионную систему России, — заявил журналистам министр труда Максим Топилин. Издание The Bell подсчитало, что выдача паспортов может обойтись российскому бюджету минимум в 100 миллиардов рублей в год.

В среду президент Путин подписал Указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом порядке. В Кремле утверждают, что решение принято в гуманитарных целях. В Киеве эти действия назвали продолжением агрессии и призвали ужесточить санкции против России. Сегодня Украина созвала заседание Совбеза ООН.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген раскритиковал последние действия России в Донбассе.

Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик не является ползучей аннексией и продиктована тем, что у жителей Донбасса невыносимые условия жизни из-за действия украинских властей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе.

США и Европейский Союз осудили решение Москвы. В Госдепартаменте, в частности, назвали подобные действия провокационными.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 26.04.2019
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в Москве
0
28
16:03 26.04.2019
Мэр Москвы Сергей Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище
0
40
16:00 26.04.2019
Власти США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже, что грозит казнью - Wikileaks
0
56
15:43 26.04.2019
В ходе программы реновации в Свиблове появятся школа и детский сад
0
64
15:32 26.04.2019
Российский Ту-214ОН провел наблюдательный полет над стратегическими базами США
0
94
15:00 26.04.2019
Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков вновь возглавил Общественную палату Москвы
0
171
14:32 26.04.2019
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
0
165
14:12 26.04.2019
Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ
0
218
14:07 26.04.2019
Чистая прибыль Московского кредитного банка в начале года увеличилась больше чем в 18 раз
0
178
14:00 26.04.2019
Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае
0
177

Возврат к списку