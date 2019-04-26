Выплата пенсий жителям Донбасса не будет большой нагрузкой на пенсионную систему РФ - Топилин
15:12 26.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Выплата пенсий жителям Донбасса, которые получат российские паспорта, не будет большой нагрузкой на пенсионную систему России, — заявил журналистам министр труда Максим Топилин. Издание The Bell подсчитало, что выдача паспортов может обойтись российскому бюджету минимум в 100 миллиардов рублей в год.
В среду президент Путин подписал Указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом порядке. В Кремле утверждают, что решение принято в гуманитарных целях. В Киеве эти действия назвали продолжением агрессии и призвали ужесточить санкции против России. Сегодня Украина созвала заседание Совбеза ООН.
Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген раскритиковал последние действия России в Донбассе.
Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик не является ползучей аннексией и продиктована тем, что у жителей Донбасса невыносимые условия жизни из-за действия украинских властей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе.
США и Европейский Союз осудили решение Москвы. В Госдепартаменте, в частности, назвали подобные действия провокационными. Эхо Москвы
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