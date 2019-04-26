0
0
89
НОВОСТИ

Российский Ту-214ОН провел наблюдательный полет над стратегическими базами США

15:32 26.04.2019 Источник: Интерфакс

Самолет ВКС России Ту-214ОН совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на территории Соединенных Штатов в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Роузкранс (штат Миссури), самолет осуществил полет над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо. Он продолжался около шести часов.

Как сообщалось, российский военный самолет Ту-214ОН прибыл в США во вторник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 26.04.2019
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в Москве
0
28
16:03 26.04.2019
Мэр Москвы Сергей Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище
0
40
16:00 26.04.2019
Власти США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже, что грозит казнью - Wikileaks
0
56
15:43 26.04.2019
В ходе программы реновации в Свиблове появятся школа и детский сад
0
64
15:12 26.04.2019
Выплата пенсий жителям Донбасса не будет большой нагрузкой на пенсионную систему РФ - Топилин
0
128
15:00 26.04.2019
Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков вновь возглавил Общественную палату Москвы
0
171
14:32 26.04.2019
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
0
165
14:12 26.04.2019
Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ
0
218
14:07 26.04.2019
Чистая прибыль Московского кредитного банка в начале года увеличилась больше чем в 18 раз
0
178
14:00 26.04.2019
Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае
0
177

Возврат к списку