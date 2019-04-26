Российский Ту-214ОН провел наблюдательный полет над стратегическими базами США
15:32 26.04.2019 Источник: Интерфакс
Самолет ВКС России Ту-214ОН совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на территории Соединенных Штатов в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Роузкранс (штат Миссури), самолет осуществил полет над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо. Он продолжался около шести часов.
Как сообщалось, российский военный самолет Ту-214ОН прибыл в США во вторник.
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