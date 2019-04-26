0
0
52
НОВОСТИ

В ходе программы реновации в Свиблове появятся школа и детский сад

15:43 26.04.2019

Архитекторы учтут мнение горожан по поводу проектов планировки территории нового квартала, который будет создан по программе реновации в 24-м микрорайоне Свиблово. Согласно пожеланиям москвичей, высказанных во время общественных слушаний на тему рееновации, там будет построен ряд детских соцобъектов, а также спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. По словам заместителя директора по производственной работе «НИиПИ Градплан города Москвы» Галины Миц, проектировщики старались сформировать комфортную среду для местных жителей: "Новые дома будут вписаны в уже существующую застройку. В 24-м микрорайоне Свиблово мы создадим благоустроенные городские пространства с местами для отдыха. Помимо этого проект предусматривает строительство учебного корпуса, включающего блок начальных классов и детский сад, а также дополнительного детского сада и детской поликлиники».
 
При этом социальную инфраструктуру планируется создавать параллельно со строительством новых современных домов по программе реновации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 26.04.2019
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в Москве
0
28
16:03 26.04.2019
Мэр Москвы Сергей Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище
0
40
16:00 26.04.2019
Власти США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже, что грозит казнью - Wikileaks
0
56
15:32 26.04.2019
Российский Ту-214ОН провел наблюдательный полет над стратегическими базами США
0
94
15:12 26.04.2019
Выплата пенсий жителям Донбасса не будет большой нагрузкой на пенсионную систему РФ - Топилин
0
128
15:00 26.04.2019
Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков вновь возглавил Общественную палату Москвы
0
171
14:32 26.04.2019
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
0
165
14:12 26.04.2019
Зеленский тайно встретился с Гройсманом - СМИ
0
218
14:07 26.04.2019
Чистая прибыль Московского кредитного банка в начале года увеличилась больше чем в 18 раз
0
178
14:00 26.04.2019
Законопроект о продлении "дачной амнистии" будет внесен в мае
0
177

Возврат к списку