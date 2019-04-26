В ходе программы реновации в Свиблове появятся школа и детский сад
15:43 26.04.2019
Архитекторы учтут мнение горожан по поводу проектов планировки территории нового квартала, который будет создан по программе реновации в 24-м микрорайоне Свиблово. Согласно пожеланиям москвичей, высказанных во время общественных слушаний на тему рееновации, там будет построен ряд детских соцобъектов, а также спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. По словам заместителя директора по производственной работе «НИиПИ Градплан города Москвы» Галины Миц, проектировщики старались сформировать комфортную среду для местных жителей: "Новые дома будут вписаны в уже существующую застройку. В 24-м микрорайоне Свиблово мы создадим благоустроенные городские пространства с местами для отдыха. Помимо этого проект предусматривает строительство учебного корпуса, включающего блок начальных классов и детский сад, а также дополнительного детского сада и детской поликлиники».
При этом социальную инфраструктуру планируется создавать параллельно со строительством новых современных домов по программе реновации.
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