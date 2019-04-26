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НОВОСТИ

Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в Москве

16:12 26.04.2019 Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил отомстить России за упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Запись его выступления опубликовал «Политнавигатор».

Депутат отметил, что в российских городах, в том числе и в столице, проживает много украинцев, «жаждущих» получить украинский паспорт. Он добавил, что если Украина станет раздавать свои паспорта в Москве, то российские власти, по его мнению, окажутся «в безвыходном положении».

Рыбчинский подчеркнул, что не шутит по поводу предоставления украинского гражданства.  Газета.Ru

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