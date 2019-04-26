Наибольшую угрозу в сфере шпионажа для США представляет Китай - глава ФБР
16:32 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности. Об этом в пятницу заявил директор ФБР США Кристофер Рэй на выступлении в Вашингтоне.
"Ни одна страна не представляет большей угрозы в сфере шпионажа, чем Китай. Китай впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций", - заявил он.
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