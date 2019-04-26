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НОВОСТИ

В Красноярске горит оборонный завод

17:00 26.04.2019 Источник: Интерфакс

В Красноярске горит завод "Красмаш". "Горит цех по производству холодильных установок и кровля здания. Часть кровли уже обрушилась. Огнем охвачено 5 тыс. кв.м", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренной службе города.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику. Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство МБР Сармат".

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