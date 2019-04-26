Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по ситуации вокруг КНДР.

"Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера [по КНДР]", - рассказал он журналистам в Белом доме в пятницу перед отлетом в Индианаполис.

