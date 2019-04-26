Бланки российских паспортов доставили в Донбасс месяц назад - Прилепин

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Прилепин рассказал, что бланки российских паспортов доставили в Донбасс месяц назад. Писатель, бывший заместитель командира батальона Народной милиции ДНР Захар Прилепин сообщил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я уже знал за месяц до этого, что автобусы с паспортами, списками и всем остальным уже стоят на территории Донбасса и ждут щелчка, приказа, чтобы начать работу.



Когда заехали автобусы и были созданы эти списки, когда автобусы были зримы, можно было их потрогать и записать их номера, тогда я об этом узнал».



Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом оформлении гражданства жителям самопровозглашённых в Донбассе республик. В МВД сообщали, что людям не придётся для этого отказываться от украинского гражданства.

