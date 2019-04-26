Бланки российских паспортов доставили в Донбасс месяц назад - Прилепин
17:40 26.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Прилепин рассказал, что бланки российских паспортов доставили в Донбасс месяц назад. Писатель, бывший заместитель командира батальона Народной милиции ДНР Захар Прилепин сообщил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я уже знал за месяц до этого, что автобусы с паспортами, списками и всем остальным уже стоят на территории Донбасса и ждут щелчка, приказа, чтобы начать работу.
Когда заехали автобусы и были созданы эти списки, когда автобусы были зримы, можно было их потрогать и записать их номера, тогда я об этом узнал».
Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом оформлении гражданства жителям самопровозглашённых в Донбассе республик. В МВД сообщали, что людям не придётся для этого отказываться от украинского гражданства.
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