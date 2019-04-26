Бутина приговорена к 18-ти месяцам лишения свободы

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Я считаю, что Бутина должна быть приговорена к 18 месяцам тюремного заключения", - отметила председательствующая на этом процессе судья Таня Чаткэн.

Таким образом, она не стала следовать рекомендациям защиты находящейся в заключении уже 9 месяцев Бутиной, которая настаивала на сроке заключения, равному уже отбытому ею под стражей, и удовлетворила просьбу прокуратуры, которая требовала приговорить россиянку к полутора годам лишения свободы.