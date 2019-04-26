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НОВОСТИ

Слуцкий: Приговор Бутиной необходимо обжаловать

19:30 26.04.2019 Источник: Интерфакс

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости обжаловать приговор Марии Бутиной в апелляционной инстанции.

"Необходимо не опускать руки, бороться дальше, подавать апелляции и сделать все, чтобы вернуть Марию Бутину в Россию как можно скорее", - сказал он.


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