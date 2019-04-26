Слуцкий: Приговор Бутиной необходимо обжаловать

19:30 Источник: Интерфакс

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости обжаловать приговор Марии Бутиной в апелляционной инстанции.



"Необходимо не опускать руки, бороться дальше, подавать апелляции и сделать все, чтобы вернуть Марию Бутину в Россию как можно скорее", - сказал он.



