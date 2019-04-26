Андрей Воробьев рассказал Дмитрию Медведеву о мерах жилищной поддержки молодых ученых в Подмосковье
20:30 26.04.2019
|Фото: Константин Семенец
Дмитрий Медведев отметил, что одной из таких мер является предоставление жилищных сертификатов на получение льготной ипотеки. «Сейчас эта программа реализуется, у нас с 2014 по 2018 годы было выдано 900 сертификатов на общую сумму 1,6 млрд руб., - сказал Дмитрий Медведев. – Надо посмотреть, может быть, мы финансирование по этой статье увеличим. Мне кажется, это как раз в нынешних условиях абсолютно необходимо».
Как отметил губернатор Подмосковья, предоставление соципотеки действует в регионе уже несколько лет. «В Московской области расположено 8 из 13 российских наукоградов, поэтому у нас много ученых, молодых специалистов. По количеству научных организаций и научных работников мы занимаем второе место в стране. В этой отрасли у нас работает почти 77 тысяч человек, - сказал Андрей Воробьёв. – Ключевой вопрос, который решаем мы, региональная власть, это помощь молодым ученым с жильем. У нас действует программа «социальной ипотеки», когда область берет на себя выплаты по основному кредиту, а человек платит только проценты. За 3 года квартиры приобрели 307 молодых ученых и уникальных специалистов из оборонного сектора. Эта программа будет продолжена, в 2019 году мы запланировали еще 100 квартир».
В ходе выездного совещания состоялась презентация студенческих стартапов МФТИ и разработок в рамках проекта «Физтех.Старт», осмотр лаборатории нанобиотехнологий, робототехники и учебно-лабораторного корпуса «Физтех.Арктика».
Московский физико-технический институт – ведущий российский технический вуз, входящий в 50 лучших университетов мира по естественным наукам и в 100 самых престижных университетов мира, а также являющийся национальным центром компетенций в области искусственного интеллекта.
Георгий Соловьев
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