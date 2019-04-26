Белоруссия восстановит поставки нефтепродуктов в мае

21:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия восстановит производство и поставки нефтепродуктов на экспорт в полном объеме в следующем месяце. Об этом заявил в пятницу председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Мы ожидаем, что в мае восстановим в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку, в том числе на экспорт", - сказал Рыбаков.