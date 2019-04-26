Белоруссия восстановит поставки нефтепродуктов в мае
21:06 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия восстановит производство и поставки нефтепродуктов на экспорт в полном объеме в следующем месяце. Об этом заявил в пятницу председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
"Мы ожидаем, что в мае восстановим в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку, в том числе на экспорт", - сказал Рыбаков.
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