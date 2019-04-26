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НОВОСТИ

В МИД РФ прокомментировали приговор Бутиной

21:40 26.04.2019 Источник: Интерфакс

Приговор Марии Бутиной в США - это политически ангажированное решение, обвинения в отношении россиянки носят сфабрикованный характер, заявили в МИД РФ.

"Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить М.В.Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное", - говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"С момента задержания указывали на то, что надвинутые против нее обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути", - говорится в комментарии ведомства.

В российском МИДе подчеркнули, что Бутина "осуждена только за то, что является гражданкой России", и назвали приговор "позорным пятном на американской судебной системе".

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