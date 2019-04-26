По факту отравления арестантов в "Матросской тишине" возбудили уголовное дело

22:10 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Уголовное дело возбуждено после отравления наркотиками четверых арестантов в следственном изоляторе на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По данным следствия, в период с 22 по 24 апреля 2019 г. на территорию одного из следственных изоляторов на востоке Москвы осуществлен сбыт наркотических средств лицам, содержащимся под стражей. Вследствие чего четверо следственно-арестованных получили острое наркотическое отравление, один из которых впоследствии скончался в помещении следственного изолятора. Трое пострадавших госпитализированы в различные медицинские учреждения», - отметила Ю.Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств по делу. Расследование продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что в СИЗО «Матросская тишина» двое арестованных погибли и четверо попали в реанимацию после приема метадона. Отмечалось, что погибшие и пострадавшие содержались в одной камере.

В свою очередь в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили, что все столичные СИЗО проверят после отравления наркотиками арестантов в «Матросской тишине».