МИД РФ: США пытаются помешать международным контактам Венесуэлы
22:40 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты, которые ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, пытаются помешать международным контактам Каракаса, в том числе в ООН. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД России.
"Вашингтон раз за разом демонстрирует категорическое неприятие переговорных методов урегулирования ситуации. По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе, стремятся воспрепятствовать их международным контактам, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - заявили в министерстве.
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