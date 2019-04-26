МИД РФ: США пытаются помешать международным контактам Венесуэлы

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, которые ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, пытаются помешать международным контактам Каракаса, в том числе в ООН. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД России.

"Вашингтон раз за разом демонстрирует категорическое неприятие переговорных методов урегулирования ситуации. По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе, стремятся воспрепятствовать их международным контактам, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - заявили в министерстве.