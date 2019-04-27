Глава МИД Ирана назвал страны, которые, по его мнению, хотят втянуть США в новый конфликт

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль и Саудовская Аравия с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) через помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона пытаются втянуть Вашингтон в вооруженный конфликт с Ираном. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс", фрагмент которого был опубликован в пятницу.

Главу МИД спросили, действительно ли он думает, что Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ вместе с Болтоном пытаются добиться смены государственного строя в Иране. "Это как минимум", - ответил Зариф. "Все они продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликт", - продолжал он.

"Я не верю в то, что президент [США Дональд] Трамп аплодирует этому. Я верю в то, что президент Трамп [в 2016 году] избирался, обещав не позволить втянуть США в еще один конфликт. Я верю, что президент Трамп намерен проводить политику максимального давления на Иран, чтобы поставить его на колени. Попытки заставить нас уступить давлению обречены на провал", - заверил Зариф.