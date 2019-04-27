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США и Япония могут в скором времени заключить торговое соглашение

09:20 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства Японии и США договорись активизировать переговоры по торговому соглашению с тем, чтобы этот документ был подписан в скором времени. Об этом японским журналистам по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

"[Стороны] договорились о скорейшем достижении соглашения", - приводит его слова агентство Киодо. В то же время, по словам Мотэги, на прошедших переговорах президент Трамп не требовал от японской стороны снижения объемов поставок автомобилей в США и не поднимал вопрос валютного регулирования.

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