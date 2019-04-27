Глава КНР призвал страны "пояса" противостоять протекционизму в торговле

09:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - участницы инициативы китайского правительства "Один пояс - один путь" будут вместе противостоять протекционизму и отстаивать принципы открытой мировой экономики. Об этом в субботу на первом круглом столе форума "Один пояс - один путь" заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны придерживаться тесного взаимодействия для ускорения механизма сотрудничества, установления партнерства и всесторонней взаимосвязанности", - подчеркнул председатель КНР. "Мы должны прикладывать усилия для строительства открытой мировой экономики и вместе противостоять протекционизму", - резюмировал он.