Россия собирается довести экспортные поставки газа до 100 млрд кубометров

09:35

Россия в течение двадцати лет намерена довести объемы экспортных поставок газа до 100 млрд кубических метров. Страна продолжит вносить существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Евразии, заверил президент РФ Владимир Путин в субботу участников форума "Один пояс - один путь".

"В прошлом году поставки СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% до почти 27 млрд куб. м. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести этот показатель до 100 млрд куб. м", - сказал он.