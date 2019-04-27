Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии - Кремль

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, пока нет", - сказал он.