Песков сообщил, когда примерно состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным"
09:55 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится летом этого года, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямая линия" летом будет", - сказал он.
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