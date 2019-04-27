В Кремле прокомментировали призыв Трампа к ядерному разоружению, России, Китая и США
10:15 27.04.2019 Источник: Интерфакс
В Кремле назвали благой призыв президента США Дональда Трампа, чтобы США, РФ и КНР отказались от ядерного оружия, но хотели бы знать детали его инициативы.
"Очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы узнать детали, что имеет в виду президент Трамп", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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