В Кремле прокомментировали призыв Трампа к ядерному разоружению, России, Китая и США

10:15 Источник: Интерфакс

В Кремле назвали благой призыв президента США Дональда Трампа, чтобы США, РФ и КНР отказались от ядерного оружия, но хотели бы знать детали его инициативы.

"Очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы узнать детали, что имеет в виду президент Трамп", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.