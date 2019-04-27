СМИ: В Москве задержан известный украинский бизнесмен
10:30 27.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Известный украинский бизнесмен Павел Климец задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, по решению суда он был помещен в СИЗО 12 апреля.
В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест. Источник “Ъ” рассказал, что господин Климец в последнее время получил ряд предложений о продаже за бесценок или отчуждении его активов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. «Неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса»,— сообщил собеседник газеты.
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