В Амурской области обнаружено месторождение драгоценных камней - хризолитов
11:00 27.04.2019 Источник: Интерфакс
Роснедра не согласовали проект по созданию Токинского национального парка в Амурской области из-за обнаруженного месторождения хризолитов, сообщило облуправление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (Амурохота).
Со ссылкой на директора Зейского заповедника Сергея Игнатенко отмечается, что месторождение "совсем небольшое". "По оценкам геологов, добыть там можно около 4 тонн хризолита", - сообщает Амурохотуправление. Оценочная стоимость месторождения, в зависимости от качества камней, составляет от 3 до 40 млн рублей.
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