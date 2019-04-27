В Амурской области обнаружено месторождение драгоценных камней - хризолитов

11:00 Источник: Интерфакс

Роснедра не согласовали проект по созданию Токинского национального парка в Амурской области из-за обнаруженного месторождения хризолитов, сообщило облуправление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (Амурохота).

Со ссылкой на директора Зейского заповедника Сергея Игнатенко отмечается, что месторождение "совсем небольшое". "По оценкам геологов, добыть там можно около 4 тонн хризолита", - сообщает Амурохотуправление. Оценочная стоимость месторождения, в зависимости от качества камней, составляет от 3 до 40 млн рублей.