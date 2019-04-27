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В Шотландии растет количество сторонников выхода из Соединенного Королевства

11:30 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка населением Шотландии идеи выхода из состава Соединенного Королевства растет на фоне принятого решения местных властей до 2021 года провести новый референдум о независимости региона. Об этом в субботу сообщила газета "Таймс", опубликовав новый опрос общественного мнения социологической службы YouGov ("Ю-Гав").

Согласно его данным, на сегодняшний день идею шотландской независимости поддерживают 49% участников опроса. Предыдущее исследование, проведенное по заказу "Таймс" в июне прошлого года, показало, что шотландцы в процентном соотношении были разделены точно так же, как и по итогам референдума о независимости в 2014 году, то есть 55% отвергли перспективу обретения суверенитета, в то время как 45% поддержали ее.

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