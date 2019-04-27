Посланникам ПЦУ не разрешили участвовать в пасхальном служении в Иерусалиме
12:00 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иерусалимский патриархат не выдал священнослужителям так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) специальные бейджи паломников, разрешающих посланникам принять участие в пасхальном служении в храме Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня). Об этом в субботу сообщило украинское издание "Вести".
"Они могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами. Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут. Такова позиция патриарха", - сказал спикер Иерусалимской патриархии.
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