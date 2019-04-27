0
0
142
НОВОСТИ

Посланникам ПЦУ не разрешили участвовать в пасхальном служении в Иерусалиме

12:00 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иерусалимский патриархат не выдал священнослужителям так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) специальные бейджи паломников, разрешающих посланникам принять участие в пасхальном служении в храме Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня). Об этом в субботу сообщило украинское издание "Вести".

"Они могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами. Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут. Такова позиция патриарха", - сказал спикер Иерусалимской патриархии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 27.04.2019
На поиск виновных в перекачке некачественной нефти Медведев дал неделю
0
0
13:00 27.04.2019
Путин рассказал, что такое на самом деле "реверс" газа в Украине
0
83
12:40 27.04.2019
Путин: Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, чтоб я предстал перед ним
0
134
12:15 27.04.2019
Расходы на гражданство жителям Донбасса могут достигнуть 100 млрд - Путин
0
149
12:10 27.04.2019
В России думают, что всем украинцам можно упростить получение гражданства РФ
0
143
11:30 27.04.2019
В Шотландии растет количество сторонников выхода из Соединенного Королевства - опрос
0
191
11:00 27.04.2019
В Амурской области обнаружено месторождение драгоценных камней - хризолитов
0
238
10:30 27.04.2019
СМИ: В Москве задержан известный украинский бизнесмен
0
278
10:15 27.04.2019
В Кремле прокомментировали призыв Трампа к ядерному разоружению, России, Китая и США
0
267
09:55 27.04.2019
Песков сообщил, когда примерно состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным"
0
271

Возврат к списку