Расходы на гражданство жителям Донбасса могут достигнуть 100 млрд - Путин
12:15 27.04.2019 Источник: Интерфакс
Расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами", - сказал В.Путин журналистам в Пекине. "Такого точно не будет, даже близко не стоит", - подчеркнул он.
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