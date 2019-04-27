Расходы на гражданство жителям Донбасса могут достигнуть 100 млрд - Путин

12:15 Источник: Интерфакс

Расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами", - сказал В.Путин журналистам в Пекине. "Такого точно не будет, даже близко не стоит", - подчеркнул он.