В России думают, что всем украинцам можно упростить получение гражданства РФ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям отдельных районов ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в КНР.