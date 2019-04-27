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Путин: Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, чтоб я предстал перед ним

12:40 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

На вопрос журналиста, когда В.Путин "может предстать перед В.Зеленским", он ответил: "Знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не господь бог и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве".

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